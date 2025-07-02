Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку

Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку в ходе государственного визита в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в соцсетях.

"Президент Шавкат Мирзиёев начал свой государственный визит в Азербайджан. В ходе визита глава нашего государства посетит города Баку, Ханкенди, Шушу и Агдам", - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня в Баку лидеры Азербайджана и Узбекистана проведут второе заседание Высшего межгосударственного совета, а также заложат парк "Узбекистан" и откроют новое здание посольства Узбекистана в Баку.

"Завтра президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев продолжат общение в Карабахском районе Азербайджана, где посетят совместную швейную фабрику в Ханкенди и историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме. В рамках подготовки к визиту был сформирован солидный пакет соглашений по промышленной кооперации", - добавил он.