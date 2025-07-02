О нас

Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку

Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 13:38
Шавкат Мирзиёев откроет парк Узбекистан в Баку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев откроет парк "Узбекистан" в Баку в ходе государственного визита в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в соцсетях.

"Президент Шавкат Мирзиёев начал свой государственный визит в Азербайджан. В ходе визита глава нашего государства посетит города Баку, Ханкенди, Шушу и Агдам", - говорится в сообщении.

По его словам, сегодня в Баку лидеры Азербайджана и Узбекистана проведут второе заседание Высшего межгосударственного совета, а также заложат парк "Узбекистан" и откроют новое здание посольства Узбекистана в Баку.

"Завтра президенты Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев продолжат общение в Карабахском районе Азербайджана, где посетят совместную швейную фабрику в Ханкенди и историко-архитектурный комплекс "Имарет" в городе Агдаме. В рамках подготовки к визиту был сформирован солидный пакет соглашений по промышленной кооперации", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Bakıda "Özbəkistan" parkını açacaq

Другие новости из категории

Ассан Джакишев: Казахстан укрепляет статус ключевого транзитного узла в регионе
Ассан Джакишев: Казахстан укрепляет статус ключевого транзитного узла в регионе
2 июля 2025 г. 12:55
Даврон Вахабов: ОЭС - приоритетное направление внешнеэкономической политики Узбекистана
Даврон Вахабов: ОЭС - приоритетное направление внешнеэкономической политики Узбекистана
2 июля 2025 г. 12:29
Президент Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:07
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
2 июля 2025 г. 12:02
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Мамед Мусаев: По итогам Недели ОЭС в Азербайджане будут подписаны важные соглашения
Мамед Мусаев: По итогам "Недели ОЭС" в Азербайджане будут подписаны важные соглашения
2 июля 2025 г. 11:44
В Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии
ФотоВ Лачыне прошла панельная сессия о роли женщин в человеческом развитии
2 июля 2025 г. 11:37
Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию
Генсек ОЭС: Меморандум о взаимопонимании в области содействия торговли ОЭС готов к подписанию
2 июля 2025 г. 11:22
Фазиль Мустафа: Жизнь в России становится опасной
Фазиль Мустафа: Жизнь в России становится опасной
2 июля 2025 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi