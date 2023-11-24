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Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива

Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пригласил президента Ильхама Алиева принять участие в качестве главного почетного гостя в саммите "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Узбекистане.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:03
Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пригласил своего коллегу - президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя принять участие в саммите "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Узбекистане. Он также пригласил азербайджанского лидера посетить с официальным визитом Узбекистан в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой пресс-службу узбекского президента, об этом он сказал на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

Мирзиеёв предложил объявить 2024 год Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений, которые находятся на уровне стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых ранее между главами государств.

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Версия на английском языке Shavkat Mirziyoyev invites Ilham Aliyev to GCC-Central Asia Summit
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev İlham Əliyevi Mərkəzi Asiya-Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının sammitinə dəvət edib

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