Шавкат Мирзиеёв пригласил Ильхама Алиева принять участие в саммите ЦA-Совет сотрудничества государств Залива

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пригласил президента Ильхама Алиева принять участие в качестве главного почетного гостя в саммите "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Узбекистане.

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеёв пригласил своего коллегу - президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя принять участие в саммите "Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Узбекистане. Он также пригласил азербайджанского лидера посетить с официальным визитом Узбекистан в 2024 году.

Как сообщает Report со ссылкой пресс-службу узбекского президента, об этом он сказал на переговорах с президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

Мирзиеёв предложил объявить 2024 год Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений, которые находятся на уровне стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договоренностей, достигнутых ранее между главами государств.