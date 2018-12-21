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    Президент: Отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном последовательно развиваются во всех областях

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От всей души поздравляю Вас и выражаю свои теплые поздравления и искренние пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Я высоко ценю Ваш весомый вклад в укрепление дружеских отношений между нашими народами, которых веками объединяет общность языка и религии, ценностей и традиций, культуры.

    Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что за последние годы отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, доверии и уважении, последовательно развиваются во всех областях.

    Убежден, что предстоящий обмен визитами на высшем уровне и плодотворные переговоры содержательно обогатят наше сотрудничество и выведут его на высокий уровень.

    В этот радостный день позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья, а также успехов в Вашей самоотверженной и масштабной деятельности, направленной на обеспечение процветания и развития Вашей страны, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса".

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