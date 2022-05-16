О нас
Аудио новости

Шавкат Мирзиеев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Шавкат Мирзиеев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева Председатель Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов представил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо главы государства Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с 28 мая - Днем Независимости.
Внешняя политика
16 мая 2022 г. 14:44
Шавкат Мирзиеев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Председатель Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов представил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо главы государства Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с 28 мая - Днем Независимости.

Как сообщает Report, от имени Шавката Мирзиеева он пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан.

Отметим, что 16 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Uzbekistan President congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Şavkat Mirziyoyev Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Экслюзивные новости

Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецке могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
Худаяр Гасанли: Можем привлечь в Бакинский порт грузы зерна и удобрений из Центральной Азии
16 мая 2022 г. 12:36
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi