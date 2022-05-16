Шавкат Мирзиеев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Председатель Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов представил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо главы государства Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с 28 мая - Днем Независимости.

Председатель Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжон Исмоилов представил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо главы государства Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с 28 мая - Днем Независимости.

Как сообщает Report, от имени Шавката Мирзиеева он пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Узбекистан.

Отметим, что 16 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Законодательной палаты Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.