Посол: Великобритания объявляет об амбициозной цели в области изменения климата

В Лондоне планируют к 2035 году сократить парниковые выбросы на 78% по сравнению с 1990 годом

Великобритания объявляет об амбициозной цели в области изменения климата - к 2035 году сократить парниковые выбросы на 78% по сравнению с 1990 годом.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Отметим, что сейчас в стране намерены сократить парниковые выбросы только на 68% к 2030 году. Для реализации новой цели в правительстве планируют сократить производство мяса, ускорить внедрение возобновляемых источников энергии и электромобилей.