Губернатор: Делегация египетской провинции Южный Синай посетит Азербайджан

Шарм-эль-Шейх. 31 марта. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Египтом существуют тесные дружеские отношения. Желаю, чтобы эти отношения еще больше развивались".

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил губернатор провинции Южный Синай Халид Фуда.

Он напомнил, что ранее в ходе его визита в Азербайджан было подписано соглашение об установлении братских связей между городами Габала и Шарм-эль-Шейх.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время из провинции в Азербайджан отправится делегация, которая представит туристический потенциал региона: "Я также пригласил главу Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаева в Шарм-эль-Шейх. Надеюсь, что он примет мое приглашение".

Отвечая на вопрос о том, сколько азербайджанцев посещает Шарм-эль-Шейх в год, Х.Фуда заявил, что в год на курорт приезжает порядка 7000 человек: "Открытие прямого рейса помогло бы увеличить это число. Должен отметить, что большинство пассажиров существующего рейса Тбилиси-Шарм-эль-Шейх это не грузины, а азербайджанцы".

Х.Фуда также затронул вопрос обеспечения безопасности в Шарм-эль-Шейхе после крушения российского самолета.

По его словам, в городе обеспечивается полная безопасность: "Хочу заверить, что представленные нам Россией, ФРГ и Великобританией рекомендации по обеспечению безопасности были полностью нами выполнены. Они были связаны, в основном, с обеспечением дополнительных мер безопасности".

"С 2005 года в Шарм-эль-Шейхе не было совершено ни одного теракта. Кроме того, в городе проводились и планируется проведение многочисленных мероприятий на различном уровне. Это мессидж зарубежным странам о том, что в городе обеспечивается безопасность. Теперь мяч на стороне тех стран, которые не разрешают своим гражданам посещать Шарм-эль-Шейх", - заявил губернатор провинции.