Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати по итогам встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, состоявшейся 14 мая в Брюсселе.

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы по итогам проведенной 14 мая в Брюсселе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Report , в своем заявлении Шарль Мишель сказал:

- Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня мы с большим удовольствием принимали президента Алиева и премьер-министра Пашиняна на организованной в Брюсселе пятой встрече. Наш обмен мнениями был искренним, открытым и нацеленным на результат. Основное внимание было направлено на процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Лидеры выразили общее желание установления мира на Южном Кавказе. Я одобряю соответствующие усилия. Мы вместе рассмотрели все вопросы нашей повестки дня. После проведенных недавно в США позитивных переговоров по мирному соглашению необходимо сохранить этот импульс и предпринять решительные действия для подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Мы обсудили прогресс в пограничных вопросах и следующие шаги по делимитации границ. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч по пограничным вопросам. Лидеры подтвердили однозначную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и неприкосновенности 29 800 квадратных километров территории Армении и 86 600 квадратных километров территории Азербайджана. Завершение делимитации границ произойдет посредством переговоров.

В вопросе связи стороны достигли явного прогресса в обсуждениях, направленных на восстановление транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этому вопросу, в частности, возобновлению железнодорожного сообщения в Нахчыван и в обратном направлении очень сблизились. Соответствующим делегациям даны поручения о завершении общего соглашения, включающего модальности и необходимые строительные работы по конкретному графику, связанные с возобновлением железнодорожного сообщения. Стороны договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в этом вопросе.

Что касается гуманитарных вопросов, то в течение предстоящих недель будет освобождено больше задержанных лиц. Со своей стороны я подчеркнул, что необходимо продолжить обеспечение взаимопонимания относительно освобождения солдат, просто заблудившихся и перешедших на противоположную сторону, по ускоренной процедуре.

Мы также обсудили важность ускорения работы, касающейся судьбы без вести пропавших, и по разминированию.

Мы продолжили обсуждения, связанные с вопросом прав и безопасности армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Я призвал Азербайджан сформировать в рамках тесного сотрудничества с международной общественностью положительную повестку дня, связанную с обеспечением прав и безопасности этого населения. Я также поднял вопрос о необходимости проведения прозрачного и конструктивного диалога Баку с этим населением. Уверен, что важно воздерживаться от враждебной риторики, проявить добрую волю и лидерство для достижения взаимоприемлемых путей решения.

У Европейского Союза нет скрытой повестки дня. Наша единственная цель – помочь Азербайджану и Армении в достижении всеобъемлющего и справедливого мира. Мы готовы оказать поддержку их совместным усилиям.

Мы договорились по возможности часто проводить брюссельские встречи. В следующий раз лидеры встретятся в Брюсселе в июле. Как уже было заявлено, мы вновь встретимся в ближайшем будущем с президентом Франции Макроном и Канцлером Германии Шольцем в рамках предстоящего в Кишиневе 2-го Саммита Европейского политического сообщества.

Я также намерен пригласить лидеров еще на одну такую встречу в рамках предстоящего в октябре в Гранаде 3-го Саммита Европейского политического сообщества.