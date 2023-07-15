Шарль Мишель: Встреча в Брюсселе прошла очень плодотворно

Сегодняшняя встреча была очень плодотворной.

Сегодняшняя встреча была очень плодотворной.

Как сообщает командированный в Брюссель сотрудник Report, об этом президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы только закончили шестую встречу. Она была очень плодотворная. Мы проходим через очень важный период в наших усилиях", - заявил Ш. Мишель.

По его словам, в ходе встречи лидеры двух стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года, а также территориальной целостности и суверенитету.