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Шарль Мишель: Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру

Шарль Мишель: Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру "Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру".
Внешняя политика
31 августа 2022 г. 20:43
Шарль Мишель: Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру
Шарль Мишель

"Важно готовить население к долгосрочному и устойчивому миру".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"ЕС готов и дальше усиливать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру. Евросоюз также продолжит продвигать ускорение экономического развития во благо обеих стран и их населения", - отметил Ш.Мишель.

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Версия на английском языке Charles Michel: It is important to prepare population for long-term sustainable peace
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Əhalini uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlamaq vacibdir"

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