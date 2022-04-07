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Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса

Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса «Только что у нас состоялась замечательная и очень плодотворная встреча с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Стабильность, безопасность и развитие на Южном Кавказе очень важны для Европейского Союза. Вот почему мы работаем
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 03:35
Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса

"Только что у нас состоялась замечательная и очень плодотворная встреча с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Стабильность, безопасность и развитие на Южном Кавказе очень важны для Европейского Союза. Вот почему мы работаем над тем, чтобы поддержать все позитивные усилия, меры по укреплению доверия, и сегодня вечером добились большого прогресса. Это означает, что мы все вместе решили начать конкретный процесс мирных переговоров, подготовить возможное мирное соглашение и урегулировать все необходимые элементы для этого соглашения".

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель в интервью журналистам по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 6 апреля.

"Мы также договорились о рабочей группе, совместной комиссии по делимитации. Я уверен, что между нами будет тесная связь и координация, чтобы увидеть прогресс, которого можно добиться в ближайшие недели", - добавил Мишель.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAİ Şurasının Prezidenti: “Bu gecə böyük bir irəliləyişə nail olduq”

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