О нас

Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий между Азербайджаном и Арменией

Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий между Азербайджаном и Арменией Диалог между официальным Баку и армянами, проживающими в Карабахе сейчас крайне важен.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 14:52
Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий между Азербайджаном и Арменией

С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе.

Как передает Report, об этом глава Совета ЕС Шарль Мишель написал в Twitter.

"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы залечить раны. Необходимы смелые решения. С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе", - говорится в публикации.

Ш.Мишель подчеркнул, что для решения проблемы важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, продвинуться в делимитации границ, а также снизить риски в приграничных районах.

Также, по его словам, диалог между официальным Баку и проживающими в Карабахе армянами сейчас крайне важен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Charles Michel: Looking forward to continuing Azerbaijan-Armenia talks
Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının Prezidenti: "Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü səbirsizliklə gözləyirik"

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi