Шарль Мишель: С нетерпением жду продолжения дискуссий между Азербайджаном и Арменией

Диалог между официальным Баку и армянами, проживающими в Карабахе сейчас крайне важен.

С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе.

Как передает Report, об этом глава Совета ЕС Шарль Мишель написал в Twitter.

"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы залечить раны. Необходимы смелые решения. С нетерпением жду продолжения дискуссий по нормализации отношений между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кишиневе", - говорится в публикации.

Ш.Мишель подчеркнул, что для решения проблемы важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, продвинуться в делимитации границ, а также снизить риски в приграничных районах.

Также, по его словам, диалог между официальным Баку и проживающими в Карабахе армянами сейчас крайне важен.