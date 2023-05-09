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Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ

Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы продвигать усилия ЕС по укреплению стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 00:08
Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ

Президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель продолжает тесные контакты с лидерами Азербайджана и Армении, чтобы продвигать усилия ЕС по укреплению стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕС касательно Азербайджана и Армении.

Отмечается, что лидеры договорились вновь провести трехстороннюю встречу 14 мая 2023 года в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что обсуждения лидеров будут сопутствовать встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца на полях предстоящего саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года.

Лидеры также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо.

Президент Мишель также выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии встретиться во второй раз на полях следующего саммита Европейского политического сообщества в октябре 2023 года в Гранаде.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə sıx əlaqəni davam etdirir - BƏYANAT

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