Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией.
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"Мы приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентный прогресс в политическом диалоге. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса, инициированного ЕС. Сегодняшний прогресс - важный шаг. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить армяно-азербайджанское мирное соглашение", - написал Шарль Мишель.