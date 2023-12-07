Шарль Мишель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией

Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Совета Европейского союза Шарль Мишель приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report , об этом политик написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Мы приветствуем освобождение задержанных и беспрецедентный прогресс в политическом диалоге. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса, инициированного ЕС. Сегодняшний прогресс - важный шаг. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить армяно-азербайджанское мирное соглашение", - написал Шарль Мишель.