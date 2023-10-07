Шарль Мишель позвонил президенту Ильхаму Алиеву

7 октября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

7 октября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Глава государства отметил, что включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом. Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан не принял участия во встрече в Гранаде из-за известной позиции Франции. Ильхам Алиев особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция.

Глава государства также отметил неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода, прозвучавших в нем мыслей, сказал, что это не служит обеспечению мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, использовав право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН, полностью закрепил свой суверенитет и обеспечил нейтрализацию незаконных военных формирований на своей территории. С этой точки зрения предпринятые Азербайджаном шаги полностью соответствовали международному праву. Глава государства добавил, что, наоборот, государства, которые не понимают этого вопроса, имеют серьезные проблемы с международным правом из-за политики, проводимой ими в различных регионах мира.

Ильхам Алиев подчеркнул, что центральное правительство оказывает армянским жителям Карабаха гуманитарную помощь, сообщил, что начался процесс их регистрации. Президент Азербайджана подчеркнул, что именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда.

Сообщив, что 8 сел Азербайджана все еще остаются под армянской оккупацией, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность освобождения этих сел от оккупации.

Глава государства отметил, что ведутся работы по созданию регионального транспортного коридора между Азербайджаном и Ираном, в этом контексте подчеркнул, что недалеко от поселка Агбенд Зангиланского района состоялась церемония закладки фундаментов проектов строительства автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры, берегоукрепительных мер на территории.

В свою очередь Шарль Мишель выразил готовность Европейского Союза продолжать усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.