Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

5 августа Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

5 августа президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в ходе беседы Шарль Мишель выразил озабоченность в связи с возникшей в эти дни напряженностью в регионе. Он подчеркнул, что Европейский Союз в соответствии с брюссельской мирной повесткой будет продолжать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения в очередной раз совершила военную провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, в результате чего погиб наш военнослужащий. Констатировав, что наши Вооруженные силы, приняв необходимые меры, пресекли эту провокацию, глава государства заявил, что вся ответственность за возникшую напряженность ложится на Армению.

Ильхам Алиев подчеркнул, что вопреки положениям Заявления от 10 ноября 2020 года Армения не вывела с наших территорий войска, размещенные в Карабахском регионе Азербайджана. Отметив также, что незаконные армянские вооруженные формирования продолжают находиться на наших территориях, глава государства сказал, что Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Армении и элементы незаконных армянских вооруженных формирований должны быть выведены с наших земель.

Глава государства констатировал, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления на основании договоренности, достигнутой с Министерством обороны России, определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, азербайджанская сторона уже завершает строительство этой дороги и по завершении строительных работ российские миротворческие силы также будут дислоцированы на ней.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.