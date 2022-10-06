Шарль Мишель: Обсудим налаживание устойчивого мира в регионе Южного Кавказа

О своей встрече сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге написал в социальных сетях глава Евросовета Шарль Мишель.
Как передает Report, днем пройдет четырехсторонняя с участием президентов Азербайджана Ильхамом Алиевым и Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, написал Ш. Мишель в твите.
"Сегодня мы вместе с Э.Макроном встретимся с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении для обсуждения отношений между ними и продвижения устойчивого мира в регионе", - написал он.
В столице Чехии проходит первый саммит Европейского политического сообщества, в котором принимает участие и лидер Азербайджана.
This afternoon together with @EmmanuelMacron we’ll meet again with President and Prime Minister on relations between Armenia and Azerbaijan & on advancing sustainable peace in the region. pic.twitter.com/USWeshrPm0