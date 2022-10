Шарль Мишель: Обсудим налаживание устойчивого мира в регионе Южного Кавказа

О своей встрече сегодня с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге написал в социальных сетях глава Евросовета Шарль Мишель.

Как передает Report, днем пройдет четырехсторонняя с участием президентов Азербайджана Ильхамом Алиевым и Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, написал Ш. Мишель в твите.

"Сегодня мы вместе с Э.Макроном встретимся с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении для обсуждения отношений между ними и продвижения устойчивого мира в регионе", - написал он.

В столице Чехии проходит первый саммит Европейского политического сообщества, в котором принимает участие и лидер Азербайджана.