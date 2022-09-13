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Шарль Мишель: Необходимо полное и устойчивое прекращение огня на границе Азербайджана и Армении

Шарль Мишель: Необходимо полное и устойчивое прекращение огня на границе Азербайджана и Армении Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 15:47
Шарль Мишель: Необходимо полное и устойчивое прекращение огня на границе Азербайджана и Армении

Сообщения о боестолкновениях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу.

Как передает Report, об этом заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.

"Необходимо полное и устойчивое прекращение огня. Нет альтернативы миру и стабильности, и нет альтернативы дипломатии для их обеспечения",- написал он.

Глава Совета ЕС добавил, что находится на связи с обоими лидерами - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Жозеп Боррель попросил специального представителя ЕС Тойво Клаара посетить Баку и Ереван для предотвращения дальнейшей эскалации",- добавил он.

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Версия на английском языке EC President comments on fighting on Armenia-Azerbaijan border
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliyə münasibət bildirib

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