Шарль Мишель: Необходимо полное и устойчивое прекращение огня на границе Азербайджана и Армении

Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу.

Сообщения о боестолкновениях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу.

Как передает Report, об этом заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.

"Необходимо полное и устойчивое прекращение огня. Нет альтернативы миру и стабильности, и нет альтернативы дипломатии для их обеспечения",- написал он.

Глава Совета ЕС добавил, что находится на связи с обоими лидерами - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Жозеп Боррель попросил специального представителя ЕС Тойво Клаара посетить Баку и Ереван для предотвращения дальнейшей эскалации",- добавил он.