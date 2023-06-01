Шарль Мишель: мы продолжили обсуждение азербайджано-армянской нормализации

После встреч в Праге и Брюсселе мы продолжили обсуждение всех элементов нормализации азербайджано-армянских отношений.
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"Провели предметные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем", - подчеркивается в публикации.
Глава ЕС отметил важность выполнения взятых обязательств.
"Мы также обсудили предстоящую встречу 21 июля в Брюсселе.
Мы одобрили предложение продолжить обсуждения с лидерами Армении, Азербайджана, Германии и Франции в рамках саммита ЕПС (Европейское политическое сообщество - ред.) в октябре в Гранаде", - говорится в твите.