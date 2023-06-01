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Шарль Мишель: мы продолжили обсуждение азербайджано-армянской нормализации

Шарль Мишель: мы продолжили обсуждение азербайджано-армянской нормализации После встреч в Праге и Брюсселе мы продолжили обсуждение всех элементов нормализации азербайджано-армянских отношений.
Внешняя политика
1 июня 2023 г. 22:42
Шарль Мишель: мы продолжили обсуждение азербайджано-армянской нормализации

После встреч в Праге и Брюсселе мы продолжили обсуждение всех элементов нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как передает Report, об этом написал в Twitter президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Провели предметные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем", - подчеркивается в публикации.

Глава ЕС отметил важность выполнения взятых обязательств.

"Мы также обсудили предстоящую встречу 21 июля в Брюсселе.

Мы одобрили предложение продолжить обсуждения с лидерами Армении, Азербайджана, Германии и Франции в рамках саммита ЕПС (Европейское политическое сообщество - ред.) в октябре в Гранаде", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının müzakirəsini davam etdirdik”

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