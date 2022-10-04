Шарль Мишель: Осуждаем Северную Корею за запуск баллистической ракеты над Японией

ЕС осуждает КНДР за запуск баллистической ракеты над Японией.

ЕС осуждает КНДР за запуск баллистической ракеты над Японией.

Как передает Report, об этом написал в своем твиттере глава Европейского Союза Шарль Мишель.

По его словам, данное действие со стороны Северной Кореи является вопиющим наршением международного права и преднамеренной попыткой Северной Кореи поставить под угрозу безопасность региона.

"Европейский Союз солидарен с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул Ш.Мишель.

КНДР впервые за пять лет запустила ракету в восточном направлении. Согласно данным минобороны Японии, ракета была запущена в утреннее время на высоту до 1 тысячи километров. Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск как "агрессивное поведение", в то время как министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что Япония не исключает никаких вариантов укрепления своей обороны, включая "возможности контратаки".