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Шарль Мишель: Осуждаем Северную Корею за запуск баллистической ракеты над Японией

Шарль Мишель: Осуждаем Северную Корею за запуск баллистической ракеты над Японией ЕС осуждает КНДР за запуск баллистической ракеты над Японией.
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 11:07
Шарль Мишель: Осуждаем Северную Корею за запуск баллистической ракеты над Японией

ЕС осуждает КНДР за запуск баллистической ракеты над Японией.

Как передает Report, об этом написал в своем твиттере глава Европейского Союза Шарль Мишель.

По его словам, данное действие со стороны Северной Кореи является вопиющим наршением международного права и преднамеренной попыткой Северной Кореи поставить под угрозу безопасность региона.

"Европейский Союз солидарен с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул Ш.Мишель.

КНДР впервые за пять лет запустила ракету в восточном направлении. Согласно данным минобороны Японии, ракета была запущена в утреннее время на высоту до 1 тысячи километров. Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск как "агрессивное поведение", в то время как министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что Япония не исключает никаких вариантов укрепления своей обороны, включая "возможности контратаки".

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti: "Şimali Koreya təhlükəsizliyi təhdid edir"

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