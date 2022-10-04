Шарль Мишель: Осуждаем Северную Корею за запуск баллистической ракеты над Японией

ЕС осуждает КНДР за запуск баллистической ракеты над Японией.
Как передает Report, об этом написал в своем твиттере глава Европейского Союза Шарль Мишель.
По его словам, данное действие со стороны Северной Кореи является вопиющим наршением международного права и преднамеренной попыткой Северной Кореи поставить под угрозу безопасность региона.
"Европейский Союз солидарен с Японией и Южной Кореей", - подчеркнул Ш.Мишель.
КНДР впервые за пять лет запустила ракету в восточном направлении. Согласно данным минобороны Японии, ракета была запущена в утреннее время на высоту до 1 тысячи километров. Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск как "агрессивное поведение", в то время как министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что Япония не исключает никаких вариантов укрепления своей обороны, включая "возможности контратаки".