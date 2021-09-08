О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шарль Мишель: Между Азербайджаном и Арменией необходим диалог

Шарль Мишель: Между Азербайджаном и Арменией необходим диалог Между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
8 сентября 2021 г. 15:26
Шарль Мишель: Между Азербайджаном и Арменией необходим диалог

Между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как передает грузинское бюро Report, об этом Ш.Мишель написал в аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы был произведен обмен мнениями о перспективах урегулирования азербайджано-армянских отношений.

Было отмечено, что между сторонами необходимо установление доверия и диалога.

Ш.Мишель также выразил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Dialogue between Azerbaijan and Armenia is needed, says Charles Michel
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Azərbaycan və Ermənistan arasında dialoqa ehtiyac var”

Самое важное

Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
8 сентября 2021 г. 11:34
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
8 сентября 2021 г. 10:41
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
8 сентября 2021 г. 10:26
Объявлен состав временного правительства Афганистана
Объявлен состав временного правительства Афганистана
7 сентября 2021 г. 18:59
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi