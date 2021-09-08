Шарль Мишель: Между Азербайджаном и Арменией необходим диалог

Между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как передает грузинское бюро Report, об этом Ш.Мишель написал в аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы был произведен обмен мнениями о перспективах урегулирования азербайджано-армянских отношений.

Было отмечено, что между сторонами необходимо установление доверия и диалога.

Ш.Мишель также выразил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии.

Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане.