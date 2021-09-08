Шарль Мишель: Между Азербайджаном и Арменией необходим диалог

Между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Как передает грузинское бюро Report, об этом Ш.Мишель написал в аккаунте в Twitter.
Он отметил, что в ходе беседы был произведен обмен мнениями о перспективах урегулирования азербайджано-армянских отношений.
Было отмечено, что между сторонами необходимо установление доверия и диалога.
Ш.Мишель также выразил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии.
Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане.