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Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать отношения

Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать отношения В Брюсселе по завершении трехсторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна глава Совета ЕС выступил с заявлением для журналистов.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 20:29
Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении выразили желание нормализовать отношения

Обсуждения на трехсторонней встрече были сфокусированы на нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по результатам трехсторонней встречи.

"Лидеры двух стран выразили желание нормализовать ситуацию в регионе. Мы обсудили вопросы делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и другие вопросы повестки дня", - заявил Шарль Мишель.

По словам президента Совета ЕС, Евросоюз имеют только одну цель - посодействовать сторонам достичь мира. "С этой целью мы согласились провести еще встречу в Брюсселе в июле, а перед этим запланирована еще одна встреча с участием президента Франции и канцлера Германии в Кишиневе", - сказал он.

"Наш обмен мнениями был откровенным и открытым. Вместе мы рассмотрели все вопросы, стоящие на повестке дня. Необходимо сохранить набранный темп для принятия решительных шагов в направлении подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - отметил Ш. Мишель.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Azərbaycan və Ermənistan liderləri münasibətləri normallaşdırmaq istəklərini bildiriblər"

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