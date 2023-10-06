О нас

Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в конце октября

Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в конце октября Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие во встрече в Брюсселе в конце октября.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 11:58
Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в конце октября

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие во встрече в Брюсселе в конце октября.

Как передает Report, об этом он сообщил перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.

"Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении", - сказал он.

Накануне глава Евросовета, а также лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Charles Michel: Leaders of Azerbaijan and Armenia to meet in Brussels at end of October
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Azərbaycan və Ermənistan liderləri oktyabrın sonunda Brüsseldə görüşəcəklər”

Другие новости из категории

Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Официальный Баку: Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо
Официальный Баку: Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо
6 октября 2023 г. 11:19
МИД Азербайджана осудил антиазербайджанские обвинения президента Франции
МИД Азербайджана осудил антиазербайджанские обвинения президента Франции
6 октября 2023 г. 11:08
МИД: Утверждения президента Франции касательно Азербайджана и Турции - пример лицемерия
МИД: Утверждения президента Франции касательно Азербайджана и Турции - пример лицемерия
6 октября 2023 г. 10:57
Эльчин Амирбеков: Кредит доверия к Франции в качестве потенциального посредника равен нулю
Эльчин Амирбеков: Кредит доверия к Франции в качестве потенциального посредника равен нулю
6 октября 2023 г. 09:46
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана
Конгресс Перу принял заявление по случаю Дня памяти Азербайджана
6 октября 2023 г. 08:04
Председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич прибыл в Азербайджан
Председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич прибыл в Азербайджан
6 октября 2023 г. 06:59
Община: Европарламент продолжает крестовый поход против Азербайджана
Община: Европарламент продолжает крестовый поход против Азербайджана
5 октября 2023 г. 21:32
В ПА ОБСЕ пресечены антиазербайджанские инициативы
ФотоВ ПА ОБСЕ пресечены антиазербайджанские инициативы
5 октября 2023 г. 20:34
Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана
Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана
5 октября 2023 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi