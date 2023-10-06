Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Брюсселе в конце октября

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Азербайджана и Армении согласились принять участие во встрече в Брюсселе в конце октября.
Как передает Report, об этом он сообщил перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде.
"Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении", - сказал он.
Накануне глава Евросовета, а также лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц провели в Гранаде встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой встрече не участвовал. По итогам переговоров Мишель сообщил, что пригласит лидеров Армении и Азербайджана на трехстороннюю встречу в Брюссель в конце октября.