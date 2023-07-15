Шарль Мишель: Еще одну встречу глав Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе

Еще одну встречу лидеров Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе после лета.

Еще одну встречу лидеров Азербайджана и Армении планируется провести в Брюсселе после лета.

Как сообщает командированный в Брюссель сотрудник Report, об этом президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель заявил сегодня по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, стороны договорились провести еще одну встречу в Брюсселе после лета параллельно со встречей в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества в октябре.

Кроме того, в ходе сегодняшней встречи лидеры двух стран также договорились интенсифицировать переговоры по достижению мирного соглашения, а также работу по делимитации границ и открытию транспортных коридоров.