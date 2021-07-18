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Шарль Мишель: ЕС заинтересован в стабильности и процветании Южного Кавказа

Шарль Мишель: ЕС заинтересован в стабильности и процветании Южного Кавказа «Европейский союз заинтересован в стабильности и процветании всего региона».
Внешняя политика
18 июля 2021 г. 17:27
Шарль Мишель: ЕС заинтересован в стабильности и процветании Южного Кавказа
Шарль Мишель

«Европейский союз заинтересован в стабильности и процветании всего региона».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Европейского совета отметил, что на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, проекты на будущее, а также подготовка к саммиту Восточного партнерства, проведение которого планируется в конце года.

Ш.Мишель отметил, что ЕС выступает за долгосрочный и устойчивый мир в регионе.

Он отметил важность делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул важность регионального сотрудничества и важность восстановления инфраструктуры.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: “Bölgədə uzunmüddətli və davamlı sülhün tərəfdarıyıq”

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