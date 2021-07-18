Шарль Мишель: ЕС заинтересован в стабильности и процветании Южного Кавказа

«Европейский союз заинтересован в стабильности и процветании всего региона».

«Европейский союз заинтересован в стабильности и процветании всего региона».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Европейского совета отметил, что на встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества Азербайджана и ЕС, проекты на будущее, а также подготовка к саммиту Восточного партнерства, проведение которого планируется в конце года.

Ш.Мишель отметил, что ЕС выступает за долгосрочный и устойчивый мир в регионе.

Он отметил важность делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул важность регионального сотрудничества и важность восстановления инфраструктуры.