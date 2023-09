Европейский союз приветствует одновременное прохождение продовольственных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

Как передает Report, об этом президент Европейского Совета Шарль Мишель написал в социальной сети "X".

"Приветствуем одновременное прохождение грузов через Лачын и Агдам. Теперь это должно быть упорядочено", - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается важность начала переговоров между официальным Баку и армянскими жителями Карабахского региона, которые "ЕС готов поддержать".

Humanitarian supplies are finally underway to Karabakh Armenians.



Welcome the simultaneous passage of humanitarian cargo via Lachin & Agdam.



This must be now regularised.



Also essential to launch talks btw Baku & KA on their rights & security, which EU stands ready to support