Шарль Мишель: ЕС привержен поддержке диалога между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз привержен поддержке диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом председатель Совета ЕС Шарль Мишель написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном:

"Я обсудил с премьер-министром Пашиняном перспективы дальнейшей работы для достижения стабильного, мирного и благополучного будущего на Южном Кавказе", - отметил председатель Совета ЕС.