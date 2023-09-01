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Шарль Мишель: Дорога Агдам-Ханкенди может быть использована для обеспечения потребностей армян Карабаха

Шарль Мишель: Дорога Агдам-Ханкенди может быть использована для обеспечения потребностей армян Карабаха Использование дороги Агдам-Ханкенди для снабжения может быть частью устойчивого решения по обеспечению потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 15:05
Шарль Мишель: Дорога Агдам-Ханкенди может быть использована для обеспечения потребностей армян Карабаха

Использование дороги Агдам-Ханкенди для снабжения может быть частью устойчивого решения по обеспечению потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

В заявлении отмечается, что Шарль Мишель продолжает активно участвовать в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Президент Европейского совета Шарль Мишель предложил поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Лачынской дороги и открытия Агдамского маршрута.

"Последовательность этих шагов и типы грузов, которые будут доставляться по каждой из этих дорог, а также сопутствующие процедуры были основой недавних дискуссий", - говорится в заявлении.

ЕС отмечает, что использование дороги Агдам-Ханкенди для снабжения также может быть частью конкретного и устойчивого решения. Обсуждения этих элементов начались после последней встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе 15 июля 2023 года.

В ЕС также подчеркнули необходимость того, чтобы "Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения по Лачынской дороге" в Армению и обратно.

ЕС подчеркивает необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать долгосрочному устойчивому решению. Диалог между Баку и представителями проживающих в Карабахе армян будет иметь важное значение для этого.

"Диалог между Баку и армянскими жителями Карабаха должен укреплять доверие, - говорится в заявлении. - Все вышеперечисленные усилия преследуют только одну цель: обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всего населения региона. Настало время для смелых компромиссных решений".

ЕС участвует в этих усилиях вместе с другими международными игроками посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего справиться с нынешней неустойчивой ситуацией.

Напомним, что с утра 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечярского района, подвергают обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА. В результате армянской провокации трое азербайджанских военнослужащих получили ранения.

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Версия на английском языке EU: Aghdam-Khankandi road may be used to meet needs of Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Ağdam yolundan istifadə təcili ehtiyacların təmin edilməsinin bir hissəsi ola bilər"

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