Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций

Азербайджан и Армения наметили четкие шаги, направленные на разблокирование коммуникаций и восстановление экономических связей в регионе.

Азербайджан и Армения наметили четкие шаги, направленные на разблокирование коммуникаций и восстановление экономических связей в регионе.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

"Касательно вопроса коммуникаций, стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и восстановление экономических связей в регионе. Позиции сторон в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном и через него", - отметил Ш. Мишель.

По его словам, рабочим группам было поручено согласовать принципиальную договоренность об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком реализации.

"Стороны также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации для этого", - добавил глава Совета ЕС.