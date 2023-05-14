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Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций

Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций Азербайджан и Армения наметили четкие шаги, направленные на разблокирование коммуникаций и восстановление экономических связей в регионе.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 21:26
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций

Азербайджан и Армения наметили четкие шаги, направленные на разблокирование коммуникаций и восстановление экономических связей в регионе.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

"Касательно вопроса коммуникаций, стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и восстановление экономических связей в регионе. Позиции сторон в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном и через него", - отметил Ш. Мишель.

По его словам, рабочим группам было поручено согласовать принципиальную договоренность об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком реализации.

"Стороны также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации для этого", - добавил глава Совета ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: "Azərbaycan və Ermənistan kommunikasiyaların açılması üçün addımlar müəyyən edib"

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