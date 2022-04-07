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Шарль Мишель: Азербайджан и Армения договорились о проработке мирного соглашения

Шарль Мишель: Азербайджан и Армения договорились о проработке мирного соглашения Азербайджан и Армения договорились поручить своим министрам иностранных дел начать работу над будущим мирным соглашением.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 03:18
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения договорились о проработке мирного соглашения

Азербайджан и Армения договорились поручить своим министрам иностранных дел начать работу над будущим мирным соглашением.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель после второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Как Президент Ильхам Алиев, так и премьер-министр Никол Пашинян выразили желание быстро продвигаться к мирному соглашению между двумя странами. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел проработать подготовку будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы", - отметил Мишель.

6 апреля в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча началась в 19:00 по бельгийскому времени (21:00 по бакинскому - ред.) и продолжалась более 4 часов.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsinin hazırlanması barədə razılığa gəliblər

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