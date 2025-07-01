Шарифов: Военные конфликты и постконфликтное восстановление тормозят достижение ЦУР

Шарифов: Военные конфликты и восстановление подрывают устойчивое развитие

Приверженность Азербайджана целям устойчивого развития (ЦУР) носит стратегический характер и направлена на достижение конкретных, измеримых результатов.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов заявил, выступая 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4) в испанском городе Севилья.

Он напомнил, что Азербайджан является одной из пяти стран в мире и первой в регионе, представившей четвертый Добровольный Национальный отчет о реализации ЦУР

"Интегрированная национальная система финансирования и инвестиционная карта ЦУР, внедренные для более эффективного согласования государственных и частных внутренних и международных ресурсов с национальными целями устойчивого развития, позволили привести более 80% расходов консолидированного бюджета в соответствие с национальными ЦУР", - сказал он.

Вице-премьер Азербайджана отметил, что рост геополитической напряженности и военные конфликты серьезно подорвали базу финансирования ЦУР.

"Постконфликтное восстановление экономики стало ещё одной острой проблемой для государственных бюджетов. С ней сталкивается и моя страна. На протяжении многих лет Азербайджану приходилось направлять значительные финансовые ресурсы на борьбу с военной агрессией и оккупацией 20% своей территории со стороны соседней Армении", - заявил он.