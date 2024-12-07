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Шамиль Айрым: Западные азербайджанцы вернутся на родину

Шамиль Айрым: Западные азербайджанцы вернутся на родину 11:27
Внешняя политика
7 декабря 2024 г. 12:05
Шамиль Айрым: Западные азербайджанцы вернутся на родину

Турция твердо поддерживает Азербайджан в возрождении Карабаха и продолжит оказывать эту поддержку.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым на международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Баку.

Он напомнил, что благодаря Отечественной войне и проведенным антитеррористическим операциям Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

"Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы видим разрушения на освобожденных территориях, не забываем и будем всегда помнить эти страдания. Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в возрождении Карабаха", - подчеркнул Айрым.

Также он затронул вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои исторические земли. Шамиль Айрым подчеркнул, что насильственно изгнанные жители имеют право на возвращение.

"Где же справедливость? Азербайджан потерял 30 лет из-за неэффективности Минской группы. Армяне не должны сомневаться в том, что западные азербайджанцы вернутся на свои земли", - сказал турецкий депутат.

По его словам, Азербайджан также является инициатором мирного процесса с Арменией.

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Версия на английском языке Shamil Ayrim: Türkiye supports revival of Azerbaijan’s Karabakh
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Türkiyə Qarabağın dirçəlişində Azərbaycana dəstək olur və olacaq

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