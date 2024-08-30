Шамиль Айрым: Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе

Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамиль Айрым на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Айрым отметил, что братство и дружба президентов Азербайджана и Турции определяют дорожную карту отношений между нашими странами. Заявив, что развитие Азербайджана и его достижения вызывают в Турции чувство большой гордости, гость подчеркнул, что наша страна является сияющей звездой Кавказа.

Коснувшись возрастающей роли Азербайджана в международных отношениях, Шамиль Айрым отметил несправедливость к нашей делегации в ряде международных институтов, в частности в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Шамиль Айрым сказал, что они поддерживают шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.