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Шамиль Айрым: Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе

Шамиль Айрым: Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 14:24
Шамиль Айрым: Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе

Турция поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

Как передает Report, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамиль Айрым на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Айрым отметил, что братство и дружба президентов Азербайджана и Турции определяют дорожную карту отношений между нашими странами. Заявив, что развитие Азербайджана и его достижения вызывают в Турции чувство большой гордости, гость подчеркнул, что наша страна является сияющей звездой Кавказа.

Коснувшись возрастающей роли Азербайджана в международных отношениях, Шамиль Айрым отметил несправедливость к нашей делегации в ряде международных институтов, в частности в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Шамиль Айрым сказал, что они поддерживают шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Türkiyə regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində Azərbaycanın atdığı addımları dəstəkləyir

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