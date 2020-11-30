Шамиль Айрым поздравил президента Ильхама Алиева

Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство, как Верховного главнокомандующего, героическую Азербайджанскую армию и решительно стоящий за этой успешной борьбой народ Азербайджана с победой, завоеванной Вами на поле боя и подтвержденной заявлением от 10 ноября 2020 года.

Пусть покоятся с миром души азербайджанских солдат, ставших шехидами в этой войне за освобождение земель дорогой Родины, наши азербайджанские братья и сестры, погибшие в результате вероломных нападений Армении, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Вы сказали: "Нагорный Карабах - это Азербайджан!" и сдержали свое слово. Азербайджан, права которого были попраны и который страдал на протяжении 28-летней оккупации, за счет своих возможностей обеспечил справедливость и сам отвоевал свои земли. Продемонстрированные Вами сильные лидерские качества и борьба Азербайджанской армии золотыми буквами будут вписаны в историю.

Подобно тому, как мы были едины в Чанаккале в 1915 году, в Баку в 1918 году, как мы разделяли Ваше горе во время оккупации азербайджанских земель, сегодня мы радуемся славной Победе Азербайджана и гордимся ею.

Верим, что соглашения, подписанные в результате решительной борьбы Азербайджана, создадут возможности для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Надеемся, что Армения уже поняла, что политика оккупации и агрессии ни к чему не приведет.

Как мы уже говорили, мы будем рядом с Азербайджаном в его усилиях, которые будут предприняты в последующем процессе. Мы сделаем все для того, рассказывать о справедливой борьбе Азербайджана и защищать ее в парламентах других стран.

Наш голос звучит сильнее и громче, чем прежде. Да здравствует народ Азербайджана! Да здравствует героическая Aзербайджанская армия!"