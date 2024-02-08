Шамиль Айрым: Подавляющее большинство проголосовало за Ильхама Алиева

"Подавляющее большинство проголосовало за Ильхама Алиева, открыв дорогу для дальнейшей важной работы в стране".

"Подавляющее большинство проголосовало за Ильхама Алиева, открыв дорогу для дальнейшей важной работы в стране".

Как сообщает Report, об этом заявил глава турецкой парламентской делегации Шамиль Айрым.

Он отметил, что народ Азербайджана избрал президента страны на последующие 7 лет:

"Голосование впервые прошло на всей территории Азербайджана. Подавляющее большинство проголосовали за Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет посредством 44-дневной войны, за которой последовали 23-часовые локальные антитеррористические мероприятия. Однако заключить мирный договор не удалось. Надеюсь, Ильхаму Алиеву удастся реализовать этот процесс при поддержке народа Азербайджана", - заявил он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.