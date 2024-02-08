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Шамиль Айрым: Осуждаем антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ

Шамиль Айрым: Осуждаем антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ Депутат парламента Турции Шамиль Айрым осудил антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 13:33
Шамиль Айрым: Осуждаем антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ

Депутат парламента Турции Шамиль Айрым осудил антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на сегодняшней пресс-конференции по итогам мониторинга внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Айрым напомнил, что в преддверии выборов ряд международных организаций опубликовали провокационные антиазербайджанские "доклады": "Турция решительно осуждает подобные действия. Азербайджан на протяжении 30 лет проводит независимую политику, экспортирует энергоресурсы в Европу по TANAP. Европа должна ценить это".

Напомним, что Азербайджан в 2001 году стал полноправным членом Совета Европы и ПАСЕ. 24 января 2024 года некоторые европейские парламентарии выступили с абсурдными обвинениями против азербайджанской делегации в ПАСЕ, поставив под сомнение вопрос о ее полномочиях. Принимая это во внимание, азербайджанская делегация распространила в ПАСЕ подробное заявление. На фоне существующей в Парламентской ассамблее атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.

Делегация покинула зал после оглашения заявления.

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Версия на английском языке Shamil Ayrim: We condemn action taken against Azerbaijani MPs at PACE
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: "AŞPA-da azərbaycanlı deputatlara qarşı atılan addımı qınayırıq"

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