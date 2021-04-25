О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад

Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад Джо Байден выполнил обещание, данное во время президентских выборов в США под влиянием армянского лобби. Он использовал фразу "медс егерн", что в переводе с армянского означает "великое бедствие
Внешняя политика
25 апреля 2021 г. 12:08
Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад
Шамиль Айрым

"Джо Байден выполнил обещание, данное во время президентских выборов в США под влиянием армянского лобби. Он использовал фразу "медс егерн", что в переводе с армянского означает "великое бедствие".

Об этом Report заявил депутат Великого национального собрания (парламента) Турции глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

"Нет ни было ни национального, ни международного судебного решения, квалифицирующего события 1915 года как геноцид", - заявил Ш.Айрым.

По словам Айрыма, хотя заявление Байдена радует Армению и ее сторонников, они также должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад: "Хочу еще раз напомнить, что мечты Армении, которая не признает границ Турции и предъявляет территориальные претензии к ней, неосуществимы. Я считаю, что известное заявление президента США не имеет под собой юридических оснований".

"Те, кто не признает геноцид, совершенный в Ходжалы в 1992 году, закрывает глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель и пытается переписать историю, искажая историческую правду, ответят за это", - отметил Шамиль Айрым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish MP: There's no judicial decision qualifying 1915 events as genocide
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: "Onlar Türkiyənin 106 il bundan əvvəlki dövlət olmadığını bilməlidirlər"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Американский эксперт: Байден нанес серьезный ущерб партнерству США и Турции
Американский эксперт: Байден нанес серьезный ущерб партнерству США и Турции
25 апреля 2021 г. 10:25
Хикмет Гаджиев: Использование термина геноцид - историческая ошибка США
Хикмет Гаджиев: Использование термина "геноцид" - историческая ошибка США
25 апреля 2021 г. 10:14
В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана
В Нидерландах разместили билборды на тему заминированных территорий Азербайджана
25 апреля 2021 г. 09:54
Американские азербайджанцы обратились в Палату представителей США
Американские азербайджанцы обратились в Палату представителей США
25 апреля 2021 г. 09:31
Багдад Амреев: Заявление Байдена вызовет дальнейшую поляризацию между странами
Багдад Амреев: Заявление Байдена вызовет дальнейшую поляризацию между странами
25 апреля 2021 г. 07:35
Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой
Сахиба Гафарова провела телефонный разговор с турецким коллегой
25 апреля 2021 г. 00:07
Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  
Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  
24 апреля 2021 г. 22:26
Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор
Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор
24 апреля 2021 г. 21:31
МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление
МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление
24 апреля 2021 г. 21:07
Замглавы МИД Турции: Они не смогут заставить принять ложь о геноциде армян
Замглавы МИД Турции: Они не смогут заставить принять ложь о "геноциде армян"
24 апреля 2021 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi