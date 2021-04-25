Шамиль Айрым: Они должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад

Джо Байден выполнил обещание, данное во время президентских выборов в США под влиянием армянского лобби. Он использовал фразу "медс егерн", что в переводе с армянского означает "великое бедствие

"Джо Байден выполнил обещание, данное во время президентских выборов в США под влиянием армянского лобби. Он использовал фразу "медс егерн", что в переводе с армянского означает "великое бедствие".

Об этом Report заявил депутат Великого национального собрания (парламента) Турции глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

"Нет ни было ни национального, ни международного судебного решения, квалифицирующего события 1915 года как геноцид", - заявил Ш.Айрым.

По словам Айрыма, хотя заявление Байдена радует Армению и ее сторонников, они также должны знать, что Турция появилась не 106 лет назад: "Хочу еще раз напомнить, что мечты Армении, которая не признает границ Турции и предъявляет территориальные претензии к ней, неосуществимы. Я считаю, что известное заявление президента США не имеет под собой юридических оснований".

"Те, кто не признает геноцид, совершенный в Ходжалы в 1992 году, закрывает глаза на 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель и пытается переписать историю, искажая историческую правду, ответят за это", - отметил Шамиль Айрым.