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Шамиль Айрым : Мы не забыли и не забудем страшную трагедию Ходжалы

Шамиль Айрым : Мы не забыли и не забудем страшную трагедию Ходжалы Турция и Азербайджан не забыли и никогда не забудут страшную трагедию в Ходжалы.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 14:24
Шамиль Айрым : Мы не забыли и не забудем страшную трагедию Ходжалы
Шамиль Айрым

Турция и Азербайджан не забыли и никогда не забудут страшную трагедию в Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом в Твитере написал глава группы дружбы с Азербайджаном Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он подчеркнул, что Ходжалинская трагедия, в ходе которой армяне жестоко убили в Ходжалы 613 человек, не забыта. "Мы не забыли и не забудем кровопролития в Ходжалы", - написал он.

Отметим, что со дня Ходжалинского геноцида прошел 31 год. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, уничтожили город Ходжалы. В результате еще одного массового убийства, совершенного армянскими агрессорами против азербайджанского народа с особой жестокостью, были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: “Xocalı qətliamını unutmadıq, unutdurmayacağıq”

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