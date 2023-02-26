Шамиль Айрым : Мы не забыли и не забудем страшную трагедию Ходжалы

Турция и Азербайджан не забыли и никогда не забудут страшную трагедию в Ходжалы.

Турция и Азербайджан не забыли и никогда не забудут страшную трагедию в Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом в Твитере написал глава группы дружбы с Азербайджаном Великого Национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он подчеркнул, что Ходжалинская трагедия, в ходе которой армяне жестоко убили в Ходжалы 613 человек, не забыта. "Мы не забыли и не забудем кровопролития в Ходжалы", - написал он.

Отметим, что со дня Ходжалинского геноцида прошел 31 год. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, уничтожили город Ходжалы. В результате еще одного массового убийства, совершенного армянскими агрессорами против азербайджанского народа с особой жестокостью, были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них.