Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах

Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана в Турции, на соответствующих заседаниях нашего парламента и на всех международных платформах.

Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана в Турции, на соответствующих заседаниях нашего парламента и на всех международных платформах.

Об этом турецкому бюро Report сказал депутат Великого национального собрания Турции от AK Parti, глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Шамиль Айрым.

Ш.Айрым отметил, что он недавно ознакомился с концепцией деятельности общины Западного Азербайджана: "Эта концепция будет представлена председателю нашего парламента. Руководство Азербайджана подходит к этому вопросу в рамках требований международного права и относится очень чутко, поэтому данный вопрос находится и в центре нашего внимания".

Депутат добавил, что несмотря на то, что в Турции в настоящее время актуален вопрос президентских и парламентских выборов, депутаты, входящие в группу дружбы с Азербайджаном, уделяют внимание вопросу Западного Азербайджана: "Этот вопрос также будет поднят в парламентском комитете по внешним связям.

Мы знаем о том, что азербайджанцы и в целом тюрки подверглись депортациям в пять этапов. Начиная с 1828 года, тюрков и мусульман насильно, угрозами, погромами изгоняли с древних тюркских земель, где ныне расположена Армения, и изменили демографическую структуру этой страны, заселив туда армян из Ирана, Османской империи и других мест. В прошлом 80% местного населения здесь составляли тюрки и мусульмане. Поэтому мы должны рассказать молодому поколению о географии и истории древних тюркских земель, чтобы молодежь могла фактами, доказательствами отвечать на армянскую ложь в международном пространстве".