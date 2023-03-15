О нас

Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах

Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана в Турции, на соответствующих заседаниях нашего парламента и на всех международных платформах.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 14:59
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах

Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана в Турции, на соответствующих заседаниях нашего парламента и на всех международных платформах.

Об этом турецкому бюро Report сказал депутат Великого национального собрания Турции от AK Parti, глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Шамиль Айрым.

Ш.Айрым отметил, что он недавно ознакомился с концепцией деятельности общины Западного Азербайджана: "Эта концепция будет представлена председателю нашего парламента. Руководство Азербайджана подходит к этому вопросу в рамках требований международного права и относится очень чутко, поэтому данный вопрос находится и в центре нашего внимания".

Депутат добавил, что несмотря на то, что в Турции в настоящее время актуален вопрос президентских и парламентских выборов, депутаты, входящие в группу дружбы с Азербайджаном, уделяют внимание вопросу Западного Азербайджана: "Этот вопрос также будет поднят в парламентском комитете по внешним связям.

Мы знаем о том, что азербайджанцы и в целом тюрки подверглись депортациям в пять этапов. Начиная с 1828 года, тюрков и мусульман насильно, угрозами, погромами изгоняли с древних тюркских земель, где ныне расположена Армения, и изменили демографическую структуру этой страны, заселив туда армян из Ирана, Османской империи и других мест. В прошлом 80% местного населения здесь составляли тюрки и мусульмане. Поэтому мы должны рассказать молодому поколению о географии и истории древних тюркских земель, чтобы молодежь могла фактами, доказательствами отвечать на армянскую ложь в международном пространстве".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: “Qərbi Azərbaycan mövzusunu Türkiyədə və bütün beynəlxalq platformalarda gündəmə gətirməliyik”

Экслюзивные новости

Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi