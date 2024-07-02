Шамиль Айрым: Армении следует исключить из Конституции территориальные претензии к Азербайджану и Турции

Территориальные претензии к Азербайджану и Турции следует исключить из Конституции Армении.

Об этом анкарскому бюро Report заявил депутат турецкого парламента, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Он отметил, что, по всей видимости, премьер-министр Армении Никол Пашинян желает открытия Зангезурского коридора и подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако есть силы, которые препятствуют этому.

"Как мы видим, Пашинян проявляет осторожность в вопросе подписания мирного соглашения. Но для его подписания необходимо выполнить несколько пунктов, одним из которых является исключение территориальных претензий к Азербайджану и Турции из Конституции Армении. Это очень важно", - сказал Айрым.