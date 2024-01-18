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Шамиль Айрым: 20 января 1990 года сердце всей Турции билось за Азербайджан

Шамиль Айрым: 20 января 1990 года сердце всей Турции билось за Азербайджан После трагедии 20 января 1990 года в Турции прошли акции солидарности с Азербайджаном. Мы также пережили боль нашего брата.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 23:28
Шамиль Айрым: 20 января 1990 года сердце всей Турции билось за Азербайджан

После трагедии 20 января 1990 года в Турции прошли акции солидарности с Азербайджаном. Мы пережили боль нашего брата.

Об этом турецкому бюро Report сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Назвав шехидов 20 Января героями, депутат сказал, что, идя на смерть за свою Родину, нацию и свободу, они добились восстановления независимости Азербайджана.

"25 января 1990 года люди вышли на улицы Ыгдыра и провели акцию протеста в поддержку Азербайджана. Но это было не только в Ыгдыре, демонстрации прошли в Стамбуле и Анкаре. Тогда нас было 45 млн, сердце каждого из нас билось за Азербайджан.

Подобно тому, как все население Турции было солидарно с Азербайджаном во Второй Карабахской войне, так и 20 Января люди выразили поддержку азербайджанским братьям. Вторая Карабахская война не только продемонстрировала всему миру торжество принципа "каждый должен жить в мире на своей земле", но и принесла пробуждение и мужество тюркам Средней Азии и всего мира. Поэтому мы должны предпринять более активные действия для единства тюркского мира", - сказал Ш.Айрым.

Он также напомнил, что за месяц более 30 турецких военнослужащих стали шехидами.

"Да упокоит Всевышний душу каждого, кто отдал свою жизнь за территориальную целостность нашей страны. Пусть все знают, что мы отомстим за наших шехидов", - добавил Шамиль Айрым.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: “20 Yanvar 1990-cı ildə bütün Türkiyənin ürəyi Azərbaycan üçün vururdu”

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