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Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 23:30
Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Земельное управление Израиля.

Отмечается, что в рамках визита состоялись переговоры по управлению государственными землями, а также сельскохозяйственными угодьями. В то же время были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahmar Mövsümov və İnam Kərimov İsraildə səfərdədirlər

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