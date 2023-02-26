Шахмар Мовсумов и Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов и министр сельского хозяйства Инам Керимов находятся с рабочим визитом в Израиле.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Земельное управление Израиля.

Отмечается, что в рамках визита состоялись переговоры по управлению государственными землями, а также сельскохозяйственными угодьями. В то же время были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между двумя странами.