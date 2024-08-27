Шахмар Гаджиев: ВИЭ - новая фаза сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии является новой фазой двусторонних отношений Азербайджана и Узбекистана.

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии является новой фазой двусторонних отношений Азербайджана и Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в ходе мероприятия “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" в Баку.

По его словам, данное сотрудничество придаст еще больший импульс развитию экономических отношений.

Гаджиев также отметил важность проекта "зеленого" коридора Центральная Азия – Азербайджан – Европа, который обеспечит поставки "зеленой" энергии в страны Восточной Европы.

"Страны также намерены довести взаимный торговый оборот до 1 миллиарда долларов. Сегодня Баку и Ташкент реализуют совместные проекты в области автомобильного строения, электротехники, энергетики.

И я уверен, что государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан еще более усилит двусторонние отношения, и мы поднимем наше сотрудничество на новый уровень после этого визита", - добавил он.

Отметим, мероприятие “Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества" организовано совместно азербайджанским Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.