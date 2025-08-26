Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор обеспечит тесную интеграцию Нахчывана с другими регионами Азербайджана

Зангезурский коридор станет ключевым фактором для более тесной интеграции Нахчыванской Автономной Республики с остальными регионами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в США.

Он подчеркнул, что одним из важнейших аспектов достигнутых в Вашингтоне соглашений является обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской АР.

"Это соглашение будет способствовать более тесной интеграции НАР с другими регионами Азербайджана. Дорога через Зангезур, являющаяся важным транспортным маршрутом между Европой и Азией, позволит значительно расширить экономические связи в регионе", - подчеркнул он.