Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор обеспечит тесную интеграцию Нахчывана с другими регионами Азербайджана

Внешняя политика
26 августа 2025 г. 16:07
Зангезурский коридор станет ключевым фактором для более тесной интеграции Нахчыванской Автономной Республики с остальными регионами Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту Президента Ильхама Алиева в США.

Он подчеркнул, что одним из важнейших аспектов достигнутых в Вашингтоне соглашений является обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчыванской АР.

"Это соглашение будет способствовать более тесной интеграции НАР с другими регионами Азербайджана. Дорога через Зангезур, являющаяся важным транспортным маршрутом между Европой и Азией, позволит значительно расширить экономические связи в регионе", - подчеркнул он.

Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Zəngəzur dəhlizi Naxçıvanın Azərbaycanın digər bölgələri ilə daha sıx inteqrasiyasına xidmət edəcək

