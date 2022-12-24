Шахин Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев 24 декабря встретился с заместителем премьер - министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Уз

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев 24 декабря встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном Джамшидом Ходжаевым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном базируются на дружбе и общих духовных ценностях, имеется успешное сотрудничество двух стран в различных сферах.

На встрече также были обсуждены перспективы азербайджано-узбекского сотрудничества в различных направлениях.