Шахин Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев 24 декабря встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном Джамшидом Ходжаевым.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном базируются на дружбе и общих духовных ценностях, имеется успешное сотрудничество двух стран в различных сферах.
На встрече также были обсуждены перспективы азербайджано-узбекского сотрудничества в различных направлениях.