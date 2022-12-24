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Шахин Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Шахин Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев 24 декабря встретился с заместителем премьер - министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Уз
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 16:06
Шахин Мустафаев встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев 24 декабря встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана - министром инвестиций и внешней торговли, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном Джамшидом Ходжаевым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Узбекистаном базируются на дружбе и общих духовных ценностях, имеется успешное сотрудничество двух стран в различных сферах.

На встрече также были обсуждены перспективы азербайджано-узбекского сотрудничества в различных направлениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Mustafayev Özbəkistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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