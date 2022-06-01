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Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана

Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев 1 июня встретился с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Овджи.
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 19:31
Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев 1 июня встретился с министром нефти Исламской Республики Иран Джавадом Овджи.

Как сообщает Report, Дж.Овджи передал искренние поздравления азербайджанскому народу по случаю Дня Независимости.

На встрече были высоко оценены результаты успешного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах.

Было отмечено, что между двумя странами существует политический диалог на высшем уровне, подчеркнута важность регулярных контактов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси с точки зрения укрепления межгосударственных отношений.

Дж.Овджи подчеркнул, что Иран всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, состоялся обмен мнениями по ряду новых проектов, которые будут реализованы в энергетическом секторе.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy PM meets Iranian oil minister
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev İranın neft naziri ilə görüşüb

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