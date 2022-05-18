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Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Ирана

Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Ирана В ходе визита в Иран заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Шахин Мустафаев также встретился с министром иност
Внешняя политика
18 мая 2022 г. 23:39
Шахин Мустафаев встретился с министром иностранных дел Ирана

В ходе визита в Иран заместитель премьер-министра, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Шахин Мустафаев также встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Иране, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних отношений и увеличением товарооборота между двумя странами, а также подчеркнули важность начала реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию новые пути сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили экономическое, торговое, транспортное, гуманитарное и другое сотрудничество между двумя странами, а также состоявшиеся взаимные визиты на высоком уровне.

Были обсуждены вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Mustafayev İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

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