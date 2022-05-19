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Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана

Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики этой страны Али Акбаром Мехрабианом.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 19:41
Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев встретился с министром энергетики этой страны Али Акбаром Мехрабианом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Иране, на встрече обсуждались вопросы продолжения существующих проектов в области энергетики и расширения сотрудничества, а также реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию новой коммуникационной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Стороны также обменялись мнениями по проектам трехстороннего сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Mustafayev İranın energetika naziri ilə görüşüb

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