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Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу 

Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу  Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 16 июля в столице Узбекистана - Ташкенте встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внешняя политика
16 июля 2021 г. 13:58
Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу 

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 16 июля в столице Узбекистана - Ташкенте встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил на своей странице в Twitter Мевлют Чавушоглу.

"Мы обсудили наши связи и оценили ситуацию в регионе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым", - написал М.Чавушоглу.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev meets with Mevlut Cavusoglu
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb

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