Шахин Мустафаев встретился с Мевлютом Чавушоглу 

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев 16 июля в столице Узбекистана - Ташкенте встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил на своей странице в Twitter Мевлют Чавушоглу.
"Мы обсудили наши связи и оценили ситуацию в регионе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым", - написал М.Чавушоглу.
Can #Azerbaycan'ın Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile ilişkilerimizi ele aldık ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği! #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/GZKw27qsAd— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 16, 2021
Can #Azerbaycan'ın Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile ilişkilerimizi ele aldık ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği! #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/GZKw27qsAd