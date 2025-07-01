Шахин Мустафаев: Вопрос реализации совместных с Беларусью проектов на освобожденных территориях стоит на повестке

Между Азербайджаном и Беларусью традиционно существуют тесные дружеские и партнерские отношения.

Между Азербайджаном и Беларусью традиционно существуют тесные дружеские и партнерские отношения.

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на приеме по случаю Дня независимости Беларуси.

"За годы независимости азербайджано-белорусские отношения получили всестороннее развитие и достигли высокого уровня взаимовыгодного партнерства. Азербайджан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Беларусью, основанное на открытом диалоге и полном взаимопонимании", - сказал Мустафаев.

Он также подчеркнул, что благодаря совместным усилиям глав государств, отношения между странами развиваются по всем направлениям.

"Сформирована прочная договорно-правовая база наших межгосударственных отношений. На сегодняшний день подписано более 170 двусторонних документов. Проводится активный диалог на высшем уровне", - сказал заместитель премьера.

По словам Мустафаева, торгово-экономические отношения между странами являются основным направлением двусторонних отношений.

"Особое внимание уделяется диверсификации взаимной торговли и расширению инвестиционного сотрудничества. Много успешных проектов реализуются в сфере промышленной кооперации. Расширение этого сотрудничества входит в число приоритетов", - сказал он.

По мнению Мустафаева, в то же время имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в сельскохозяйственной, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах:

"Кроме того, на повестке дня стоит реализация совместных проектов на освобожденных территориях Азербайджана", - подчеркнул он, отметив, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с Беларусью во всех областях.