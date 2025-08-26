Шахин Мустафаев: Договоренность об открытии коммуникаций на Южном Кавказе имеет важное значение

Итоги визита в Вашингтон являются результатом возрастающего авторитета Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

Он добавил, что этот визит подтверждает, что Азербайджан признан в мире в качестве надежного стратегического партнера:

"Подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией - это событие, вписанное в историю нашей страны. Этот документ является результатом стратегического мышления и дальновидной политики президента Ильхама Алиева".

Мустафаев добавил, что договоренности об открытии коммуникаций в регионе имеют большое значение. "Согласно подписанному документу, стороны еще раз подтвердили важность открытия внутрирегиональных и международных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул вице-премьер.